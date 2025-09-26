Anders als in den reinen E-Auto-Fabriken Emden und Zwickau werden in Wolfsburg bisher nur Verbrenner-Modelle gebaut, die derzeit gefragt sind. Bereits seit Mai gibt es hier Sonderschichten. «Die Nachfrage nach Tiguan, Tayron und Golf ist aktuell sehr gut», hatte Markenchef Thomas Schäfer Anfang des Monats auf der Betriebsversammlung gesagt. «Um das zu bewältigen, fahren wir in Wolfsburg zusätzliche Schichten.»/fjo/DP/stk