Besonders schwierig war die Situation für Audi im vergangenen Jahr in den USA, wo die Marke 12,2 Prozent bei den Verkäufen einbüsste und nur noch 202.143 Autos loswurde. Da Audi - anders als beispielsweise BMW - dort kein eigenes Werk hat, leiden die Ingolstädter besonders unter den von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen. Und das, obwohl Audi die Zusatzkosten durch die Zölle bisher praktisch nicht an die Kunden weitergibt. Zum Vergleich: BMW legte in den USA vergangenes Jahr deutlich zu, Mercedes büsste in ähnlicher Dimension wie Audi ein.