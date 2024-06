Audi will das Tempo in der Entwicklung seiner Autos steigern und hat deshalb ein neues Vorstandsressort für Innovation und Software geschaffen. Der Aufsichtsrat der Volkswagen -Konzerntochter berief am Montag den früheren Technikchef des französischen Autozulieferers Valeo , Geoffrey Bouquot, auf diesen Posten.