China schwach, USA stark

Sorgenkind im VW-Konzern bleibt China: In den Monaten Januar bis März gingen die Verkaufszahlen auf dem für VW nach wie vor wichtigsten Einzelmarkt weiter nach unten: um gut sieben Prozent auf noch 644.000 Autos. Zuwächse im Rest der Welt konnten das aber mehr als ausgleichen. In Europa ging es um 3,7 Prozent nach oben, in Deutschland um 5,5 Prozent. Nach wie vor verkauft der Konzern aber fast jedes dritte Auto in China.