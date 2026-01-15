Beim Elektro-Bulli ID. Buzz verdoppelte sich die Auslieferungszahl auf gut 60.000 Stück, beim Multivan ging es um rund ein Drittel nach oben auf knapp 39.000 Fahrzeuge. Beides seien neue Bestwerte. Auch Caddy und Crafter, die VW in seinem polnischen Werk baut, legten etwas zu. Das konnte die Rückgänge bei Transporter und Amarok aber nicht ganz ausgleichen. Beide Modelle hat VW zusammen mit Ford entwickelt und lässt sie auch dort bauen.