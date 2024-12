Erst am Montag hatten Zehntausende vor dem Vorstandshochhaus gegen die harten Sparpläne des Konzerns protestiert, 47.000 traten allein in Wolfsburg für zwei Stunden in den Warnstreik. An allen neun betroffene Standorten zusammen waren es laut Gewerkschaft sogar fast 100.000. Auch auf der Betriebsversammlung Anfang September gab es bereits lautstarke Proteste. Mitarbeiter begrüssten den Vorstand mit Transparenten und Sprechchören. 25.000 Teilnehmer wurden damals gezählt.