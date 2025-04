Die «Braunschweiger Zeitung» und die «Neue Osnabrücker Zeitung» hatten zuvor berichtet, der Markenvorstand habe am Montag beschlossen, in Osnabrück von Herbst 2027 an keine Konzernfahrzeuge mehr zu fertigen. Dies dementierte der Sprecher. An der Ende 2024 erzielten Einigung mit der IG Metall gebe es keine Änderung. «Dies hat nach wie vor Bestand.»