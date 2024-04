Preislich ist der Kampf mit Herstellern wie dem Platzhirsch BYD aus Südchina derzeit jedenfalls kaum zu gewinnen. «Im April haben wir eine weitere Runde von Preissenkungen kommen gesehen, der heftige Preiswettbewerb wird also in den nächsten Jahren anhalten», sagte Brandstätter. BYD fing in den 1990er-Jahren als Hersteller von Handy-Akkus an. Nun baut es die Batterien in seine Autos ein und hat damit auch enormen Einfluss auf seine Herstellungskosten, denn die Batterie ist meist das teuerste Einzelbauteil in einem Elektroauto.