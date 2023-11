In der Hoffnung auf eine deutliche Kostenreduzierung will Volkswagen in China verstärkt auf chinesische Zulieferer zurückgreifen. Die Wolfsburger wollen «in China, für China» produzieren, sagte der VW -Konzernvorstand für China, Ralf Brandstätter, in der ostchinesischen Stadt Hefei.

24.11.2023 08:05