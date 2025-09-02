Mit dem ID.2all im Polo-Format will VW in das elektrische Einstiegssegment vorstossen. Der Einstiegspreis soll bei rund 25'000 Euro liegen. Weitere Modelle sind von Skoda und Cupra geplant sowie eine SUV-Variante von VW selbst. Gebaut werden alle vier in Spanien. 2027 soll dann ein noch günstigeres Modell mit dem Arbeitstitel ID.Every1 für etwa 20'000 Euro folgen.