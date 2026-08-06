Rente deckt immer weniger des letzten Lohnes ab

Oft reiche die Rente in der Schweiz nicht mehr dazu aus, um finanziell genügend abgesichert in Pension gehen zu können, so die Studie. Heute erhalte, wer 100'000 Franken im Jahr verdient, nach der Pensionierung noch rund 51 Prozent seines letzten Lohnes als Rente ausbezahlt. 2002 waren dies über 62 Prozent.