«Die Tragödie von Crans-Montana erinnert uns daran, wie wichtig Präventionsmassnahmen zum Schutz der Bevölkerung sind», wird Staatsrat Vassilis Venizelos (Grüne) in der Mitteilung zitiert. Der Staatsrat habe die Brandsicherheit zu einer Priorität erklärt. Das Förderprogramm der ECA leiste einen Beitrag zur Stärkung der kollektiven Sicherheit durch individuelle Anreize.