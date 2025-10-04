Die am Freitagabend in Lausanne versammelten Maurer kritisieren die Absicht des Schweizerischen Baumeisterverbandes, «ihre Arbeitsbedingungen vollständig zu demontieren», wie die Gewerkschaft Unia am Samstag in einer Mitteilung schrieb.
Die Maurer halten die Vorschläge der Arbeitgeberdelegation für «inakzeptabel», die beispielsweise eine 50-Stunden-Arbeitswoche ohne die Möglichkeit, die Zeit für Fahrten auf einer Baustelle zu berechnen, die Flexibilisierung der Arbeitszeit um 400 Stunden oder die allgemeine Samstagsarbeit ohne Zuschlag beinhalten würden.
Mit ihrer Mobilisierung fordern die Waadtländer Maurer im Gegensatz dazu kürzere Arbeitstage, ein Ende der unbezahlten Reisezeit, eine bezahlte Pause und eine angemessene Lohnerhöhung für alle.
(AWP)