Erstmals seit 2009 sind die Paketmengen in Deutschland gesunken. Im vergangenen Jahr seien in Deutschland 4,15 Milliarden Sendungen verschickt worden und damit rund acht Prozent weniger als 2021, heisst es in einer am Dienstag in Berlin vorgestellten Studie des Bundesverbands Paket und Expresslogistik (Biek). Begründet wurde das mit der Konsumschwäche der Verbraucher in Inflationszeiten und hohen Vergleichswerten zu 2021, als die Folgen der Corona-Pandemie die Sendungsmengen stark angekurbelt hatten.

13.06.2023 12:43