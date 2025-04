Für die Aktien von Wacker Chemie ging es am Vormittag um 2,2 Prozent auf 69 Euro nach unten, was einen der hinteren Plätze im Index der mittelgrossen Werte bedeutete. Der jüngste Erholungsversuch droht damit zu scheitern. So war der Kurs Anfang April im Sog der allgemeinen zollbedingten Marktturbulenzen bis auf 56,40 Euro abgesackt, was ein weiteres Tief seit dem Jahr 2020 war./mis/nas/stk