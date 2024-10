Analyst Chetan Udeshi von der Bank JPMorgan sprach in einer ersten Reaktion von einem etwas vagen Konzernausblick. Das dürfte an den wohl starken Auftragsschwankungen liegen. Die Aktien von Wacker Chemie waren am Vormittag denn auch mit einem Minus von 0,9 Prozent auf 83,74 Euro unter den grössten Verlierern im Index der mittelgrossen Werte. Der jüngste Druck auf die Papiere hält damit an. 2024 summieren sich der Verluste nun wieder auf fast 27 Prozent./mis/nas/stk