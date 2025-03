Wacker Chemie rechnet für das laufende Jahr mit einem weiterhin schwierigen Geschäftsumfeld. «Die schwache Konjunktur prägt weiterhin das Bestellverhalten vieler Kunden, so herrscht zum Beispiel in der Bauindustrie weiter Zurückhaltung», sagte Unternehmenschef Christian Hartel am Mittwoch laut Mitteilung.