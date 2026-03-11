Das Unternehmen hatte bereits Ende Januar vorläufige Daten für 2025 vorgelegt. Unter dem Strich stand wegen Abschreibungen sowie wegen Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Kostensenkungsprogramm ein Nettoverlust in Höhe von 805 Millionen Euro. Im Vorjahr wurde ein Überschuss von 261 Millionen Euro verbucht. Der Umsatz schrumpfte im vergangenen Jahr um 4 Prozent auf 5,49 Milliarden Euro./mne/stk