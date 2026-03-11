Wacker Chemie rechnet auch für das laufende Jahr mit einem weiterhin schwierigen Geschäftsumfeld. «Wir sehen weiterhin keine Trendwende im Markt», sagte Unternehmenschef Christian Hartel am Mittwoch laut Mitteilung. Umso wichtiger sei es, den von dem Unternehmen eingeschlagenen Pfad nun weiter konsequent zu verfolgen. «Deshalb heisst es für uns mit Blick auf alle Massnahmen: Tempo, Tempo, Tempo», schrieb der Manager an die Anteilseigner. Zunächst sollen Aktionäre wegen des hohen Verlusts aber auf eine Dividende verzichten. Trotzdem legte die Wacker-Aktie am Vormittag um zuletzt fast sieben Prozent zu.