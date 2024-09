Am Finanzmarkt wurden die Neuigkeiten negativ aufgenommen. Die Wacker-Aktie büsste am Morgen rund 0,5 Prozent auf 82,40 Euro ein und war damit der einzige Verlierer im MDax , dem Index der mittelgrossen Werte. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier schon 28 Prozent an Wert eingebüsst. Damit ist Wacker Chemie an der Börse nur noch gut halb so viel wert wie vor drei Jahren.