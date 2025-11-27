Wacker Chemie will wegen der fortgesetzten Branchenflaute im Rahmen des in groben Zügen angekündigten Kostenprogramms jährlich mehr als 300 Millionen Euro einsparen. Die Hälfte der Summe soll durch den Abbau von voraussichtlich weltweit mehr als 1.500 Stellen erreicht werden, wie der Spezialchemiekonzern am Donnerstag mitteilte. Der grösste Teil der Stellen soll dabei an den deutschen Standorten abgebaut werden. Weltweit beschäftigte der Konzern Ende 2024 gut 16.600 Menschen, davon etwa 10.700 in Deutschland. Die Massnahmen sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein.