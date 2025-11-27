Wacker Chemie will wegen der fortgesetzten Branchenflaute im Rahmen des in groben Zügen angekündigten Kostenprogramms jährlich mehr als 300 Millionen Euro einsparen. Die Hälfte der Summe soll durch den Abbau von voraussichtlich weltweit mehr als 1.500 Stellen erreicht werden, wie der Spezialchemiekonzern am Donnerstag mitteilte. Das ist fast ein Zehntel aller Stellen. Der grösste Teil der Stellen soll dabei an den deutschen Standorten abgebaut werden. Die Massnahmen sollen bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Der Kurs der Aktie legte um rund zwei Prozent zu.