Im ersten Quartal erzielte Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von gut 1,4 Milliarden Euro nach knapp 1,5 Milliarden im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr soll der Erlös den Vorjahreswert von knapp 5,5 Milliarden Euro jetzt um einen hohen einstelligen Prozentsatz übertreffen. Bisher hatte der Vorstand nur eine Steigerung um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz in Aussicht gestellt.
Die Wacker-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate nach den Nachrichten vom Abend um anderthalb Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs zu./stw/he
(AWP)