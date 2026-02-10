Der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson hat wegen höherer Kosten sowie Abschreibungen seine Ergebniserwartung für das vergangene Jahr verfehlt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg zwar von 123 Millionen auf 132 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstagabend anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Die entsprechende Marge legte um 0,5 Prozentpunkte auf 6,0 Prozent zu. Wacker Neuson hatte zuletzt 6,5 bis 6,8 Prozent als Ziel ausgegeben.