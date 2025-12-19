Wadephul: Berliner Verhandlungen gute Grundlage

Die Gespräche in den USA würden «das fortsetzen, was hier in Berlin besprochen worden ist und deswegen haben sie eine gute Grundlage», sagte Wadephul. «Wir haben unsere europäischen Positionen hier in Berlin gemeinsam mit der Ukraine gut einbringen können.» Er ergänzte: «Es ist immer unser Verständnis gewesen, dass Europa daran zu beteiligen ist. Und es ist gut festzustellen, dass das ein gemeinsames Verständnis auch über den Atlantik hinweg ist.»