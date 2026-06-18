Deutschland steht nach den Worten von Aussenminister Johann Wadephul parat zur Räumung von Seeminen in der Strasse von Hormus - allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Zunächst müssten alle Kampfhandlungen beendet und alle Konfliktparteien sich einig sein, dass die Meerenge zwischen dem Iran und Oman wieder frei befahrbar sein soll, sagte der CDU-Politiker der «Rheinischen Post». Zudem müsse Deutschland einen Auftrag zur Minenräumung bekommen. «Wenn das der Fall ist, stehen wir bereit - vorausgesetzt, der Bundestag stimmt zu.»