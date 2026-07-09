Schweden und Finnland seien jüngst beigetreten, weil sie dem Bündnis trauten. Und die Nato habe gezeigt, dass sie die Ukraine stark unterstützen könne. Wadephul räumte ein, dass es auf dem Gipfel «irritierende Bemerkungen» gegeben habe. «Aber in der heutigen internen Diskussion waren wir sehr einig und sehr klar beieinander. Und wir erleben auch die Amerikaner in allen Stäben, in allen politischen Diskussionen innerhalb der Nato als sehr zuverlässig.» Die Europäer übernähmen mehr Verantwortung in der Nato - das sei gut, weil man dann vielleicht etwas weniger abhängig von anderen sei. Gerade auch Deutschland habe die Aufgabe, ein bisschen «Kitt» zu sein in dem Bündnis.