Notwendig seien Sicherheitsgarantien, «die dem sehr nahe kommen, was eine Nato-Mitgliedschaft bedeutet», sagte Wadephul. «Wir können von der Ukraine nicht verlangen, ernsthaft über territoriale Verzichte nachzudenken, wenn sie nicht als allermindestes dafür wirklich eine Sicherheitsgarantie von möglichst vielen Staaten bekommt, dass jedenfalls der Rest dann sicher ist», betonte der Minister. Wenn man hier beharrlich bleibe, könne man auch Russlands Präsident Wladimir Putin überzeugen, hofft Wadephul. Für Russland bedeute dies keine Gefahren. «Dann könnte das eine Grundlage dafür sein, dass wir in Europa auch endlich wieder Frieden haben.»