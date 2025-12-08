Wadephul verlangt von Peking mehr Druck auf Moskau

Von China forderte der Bundesaussenminister mehr Druck auf Russland um zu erreichen, dass Moskau in ernsthafte Verhandlungen über ein Ende des Angriffskriegs gegen die Ukraine eintritt. «Wenn es ein Land auf der Welt gibt, welches starken Einfluss auf Russland hat, dann ist das China», sagte er nach dem Treffen mit seinem Kollegen Wang Yi. «Wir wünschen uns, wir erwarten, dass China diesen Einfluss auch nutzt.» Diese Erwartung Deutschlands und der Europäer sei in Peking auch gehört worden. China stellt sich in dem Konflikt als neutral dar, gilt aber als wichtigster Unterstützer Moskaus.