Wadephul: Lockerung wäre jetzt falscher Weg

«Und Russland lässt keinen Zweifel daran, dass es seinen Krieg gegen die Ukraine unvermindert fortsetzen will», so Wadephul. Umso mehr müssten sich etwa die EU und Deutschland hinter die Energiesanktionen stellen und die Einnahmen Russlands mit weiteren Massnahmen beschneiden. «Jetzt Sanktionen zu lockern, ist in jedem Fall der falsche Weg.»