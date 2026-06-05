Je eher Putin «an den Verhandlungstisch kommt, desto eher hört das Sterben auf. Nicht nur von Zivilbevölkerung und von Menschen in der Ukraine, sondern übrigens ja auch von russischen Soldatinnen und Soldaten», fügte der Aussenminister hinzu. Zugleich verlangte er erneut die Einbeziehung der Europäer in mögliche Verhandlungen. Europa müsse dort eine Rolle spielen und auch mitbestimmen. «Eine Sache steht fest: Deutschland steht zu 100 Prozent an der Seite der Ukraine», versicherte der Bundesaussenminister.