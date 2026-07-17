Frankreich und Italien wollen neue Unterstützungsmission

Frankreich und Italien hatten Ende Juni angekündigt, sich nach dem Ende des UN-Einsatzes im Libanon für eine neue Unterstützungsmission für das vom Krieg erschütterte Land starkzumachen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte deutlich gemacht, dass es aus seiner Sicht noch unklar ist, was für ein Mandat eine solche neue Mission haben könnte. Die EU plant bereits einen Unterstützungseinsatz für die Streitkräfte und die Polizei im Libanon. Dabei soll es sich um eine mindestens dreijährige militärische und zivile Mission handeln.