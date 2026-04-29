Voraussetzung für langfristige Stabilität sei es, dass Teheran bereit sei, dauerhaft auf die Entwicklung von Nuklearwaffen zu verzichten, wurde in der deutschen Delegation betont. Um zu diesem Ergebnis zu kommen, könne es erforderlich sein, den Druck auf den Iran weiter zu erhöhen. Hierbei wollten Deutschland und die USA weiter zusammenwirken, etwa im Sanktionsbereich. Die beiden Aussenminister hätten vereinbart, sich in den kommenden Tagen weiter eng abzustimmen.
Zurzeit gilt eine Waffenruhe. In der Strasse von Hormus belastet eine Art Pattsituation der Kriegsparteien die Weltwirtschaft: Der Iran blockiert die Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman weitestgehend, die USA reagieren darauf mit einer Blockade von Schiffen, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen./bk/DP/he
(AWP)