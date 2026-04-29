Voraussetzung für langfristige Stabilität sei es, dass Teheran bereit sei, dauerhaft auf die Entwicklung von Nuklearwaffen zu verzichten, wurde in der deutschen Delegation betont. Um zu diesem Ergebnis zu kommen, könne es erforderlich sein, den Druck auf den Iran weiter zu erhöhen. Hierbei wollten Deutschland und die USA weiter zusammenwirken, etwa im Sanktionsbereich. Die beiden Aussenminister hätten vereinbart, sich in den kommenden Tagen weiter eng abzustimmen.