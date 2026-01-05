«Maduro hat ein Unrechtsregime angeführt, acht Millionen Menschen haben das Land verlassen. Es gibt politische Gefangene», sagte der Aussenminister. Ausserdem hätten die Vereinten Nationen die Menschenrechtslage in Venezuela als sehr kritisch bezeichnet und es gebe Verfahren vor dem Internationalen Strafgerichtshof gegen Venezuela. Maduro sei zudem nicht der rechtmässig gewählte Präsident dieses Landes. «All das muss man berücksichtigen», sagte Wadephul. Auch geopolitische Interessen der USA spielten bei dem Angriff eine Rolle.