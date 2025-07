Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GsoA) schrieb am Dienstag, wenn es nicht möglich sei, alle Waffenexporte zu verbieten, müsse die Schweiz die maximale Kontrolle darüber behalten, um zu verhindern, dass Schweizer Kriegsmaterial in Kriegsgebieten lande. In einer Zeit, in der die Welt aufrüste, die Kriege zunähmen und das Völkerrecht mehr denn je bedroht sei, «sollte sich die Schweiz aktiv für die Friedensförderung einsetzen, anstatt fröhlich von diesem makaberen Geschäft zu profitieren».