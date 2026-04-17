Trump spricht von möglichem «historischen Tag»

Trump hatte die nun auch im Libanon geltende Waffenruhe nach Gesprächen mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auf seiner Plattform Truth Social verkündet. Er werde beide zu einem Treffen im Weissen Haus einladen. «Das war vielleicht ein historischer Tag für den Libanon. Es geschehen gute Dinge!», schrieb Trump. Er hoffe, die Hisbollah verhalte sich «in dieser wichtigen Zeit» gut. «Es wäre ein grossartiger Moment für sie, wenn sie es täten», schrieb er. Die Hisbollah liess jedoch zunächst offen, ob sie sich an die Waffenruhe halten wird.