Die islamistische Hamas will eigenen Angaben zufolge neue Vorschläge der Vermittler prüfen, die zu einer Waffenruhe im Gaza-Krieg führen sollen. «Wir gehen mit grosser Verantwortung an die Sache heran», teilte die Organisation in ihrem Telegram-Kanal mit. US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag mitgeteilt, dass Israel den Bedingungen für den Abschluss einer auf 60 Tage begrenzten Waffenruhe im Gaza-Krieg zugestimmt habe.