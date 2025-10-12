Dem Nahost-Abkommen zufolge soll die Hamas bis Montagmittag die verbliebenen Geiseln freilassen. Diese waren am 7. Oktober 2023 bei einem brutalen Angriff der Miliz auf Israel verschleppt worden, der dann den Gaza-Krieg auslöste. Israels Geisel-Koordinator Gal Hirsch erklärte in einem von der Nachrichtenagentur Reuters eingesehenen Brief an die Angehörigen, es werde erwartet, dass die Freilassungen am Montag beginnen. 20 Geiseln sollen noch am Leben sein.