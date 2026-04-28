Die israelische Armee teilte mit, in zwei Fällen sei eine Abwehrrakete auf ein «verdächtiges Flugobjekt» abgefeuert worden, das in der Nähe israelischer Truppen im Südlibanon identifiziert worden sei. Am Montag seien zwei israelische Soldaten beim Angriff einer mit Sprengstoff beladenen Drohne im Südlibanon verletzt worden, einer davon schwer. Mit dem Angriff habe die proiranische Hisbollah gegen die Waffenruhe verstossen.