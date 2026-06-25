Private Tragödien wecken Sympathie

Im Gaza-Krieg wurden Eisenkots Sohn und zwei seiner Neffen getötet. Diese familiären Tragödien sind in den Augen vieler Israelis auch politisch relevant: Sie stehen im Kontrast zu der Kritik an Netanjahu, dessen Sohn Jair seit Beginn des Krieges im Oktober 2023 im Ausland lebte und nicht in einer Kampfeinheit diente. Eisenkot hat sich auch sehr kritisch über die Bestrebungen zur Befreiung ultraorthodoxer Männer von der allgemeinen Wehrpflicht vonseiten der rechts-religiösen Regierung Netanjahus geäussert.