Der weltweit beachtete Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin hat mit den Eröffnungsplädoyers von Anklage und Verteidigung inhaltlich begonnen. Beim ersten Strafprozess gegen einen Ex-Präsidenten in der US-Geschichte machte Staatsanwalt Matthew Colangelo dem anwesenden 77-Jährigen am Montag in New York schwere Vorwürfe. Er habe den Ausgang der US-Präsidentenwahl 2016 mit der Zahlung von 130 000 Dollar an Sex-Darstellerin Stormy Daniels beeinflussen wollen und eine «kriminelle Verschwörung» angeführt: «Es war Wahlbetrug - schlicht und einfach».