Zürcher FDP-Sitz nicht gesichert

SVP und FDP wollen einen zweiten linken Zürcher Ständeratssitz verhindern: Sie streben im Hinblick auf den zweiten Wahlgang eine einzige bürgerliche Kandidatur an. Es müsse jene Person antreten, die auch am meisten Stimmen in der Mitte holen könne, sagte FDP-Präsident Hans-Jakob Boesch im Zürcher Wahlzentrum.