Zwei bereits vorab gewählt

Acht Mitglieder der kleinen Kammer traten nicht zur Wiederwahl an. Ein Sitz ist vakant: jener von Marina Carobbio Guscetti (SP), welche seit Frühling in der Tessiner Kantonsregierung sitzt. Zu vergeben waren am Sonntag 44 der 46 Ständeratssitze, weil Daniel Fässler (Mitte/AI) und Erich Ettlin (Mitte/OW) schon vorab gewählt worden waren.