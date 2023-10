WAADT: In der Waadt ist SP-Mann Pierre-Yves Maillard im ersten Wahlgang in den Ständerat gewählt worden. Der Nationalrat und Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds erreichte als Einziger die absolute Mehrheit. FDP-Kandidat Pascal Broulis muss in einen zweiten Wahlgang. Sein stärkster Widersacher in der zweiten Runde dürfte der Grüne Raphaël Mahaim werden.