Der SVP ist es offenbar gelungen, über das Thema Migration und Asyl zu mobilisieren. Wegen des zusätzlichen Gewinns der rechten Kleinparteien sprachen Politologen am Wahlabend von einem «Rechtsrutsch mit Protestcharakter». Nach der «grünen Welle» vor vier Jahren herrsche nun «grüne Flaute». Mitte-Links kann sich in der grossen Kammer in Klimathemen für politischen Erfolg nur noch eine Handvoll Abweichler gegen Rechts leisten.