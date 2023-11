Im Ständerat wird Broulis auf Gewerkschaftspräsident Pierre-Yves Maillard (SP) treffen, mit dem er bereits jahrelang in der Waadtländer Regierung zusammengearbeitet hat. Maillard hatte die Wahl in den Ständerat bereits in der ersten Runde am 22. Oktober geschafft. Den durch die Wahl von Broulis frei gewordenen Nationalratssitz der FDP erbt der Bisherige Daniel Ruch.