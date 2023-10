Neue Vertretung in Schwyz

Die am meisten Aufsehen erregenden Resultate in den Ständeratswahlen wurden bisher ausser in Genf und in der Waadt auch in den Kantonen Schwyz und Neuenburg verzeichnet. Schwyz erhält überraschend eine völlig neue Ständevertretung. Denn neben Petra Gössi wechselt auch Nationalrat Pirmin Schwander (SVP) in die kleine Kammer. Er konnte den Sitz des zurücktretenden Schwyzer SVP-Ständerats Alex Kuprecht verteidigen.