Der Kanton Genf hat einen MCG-Politiker und einen Sozialdemokraten in den Ständerat gewählt. Erneut setzte sich Mauro Poggia am Sonntag im zweiten Wahlgang an die Spitze, womit die Bürgerlichen ihren 2007 verlorenen Sitz zurückerobern konnten. Der SP-Mann Carlo Sommaruga verteidigte seinen Sitz auf Kosten der Grünen Lisa Mazzone.

12.11.2023 16:27