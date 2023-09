In den beiden grossen Sprachregionen läuft die Entwicklung nur teilweise parallel. Grössere Unterschiede zwischen der Deutsch- und Westschweiz zeigen sich bei den Grünen und Grünliberalen. Mit einem Minus von 4 Prozentpunkten ist der Verlust der Grünen in der Westschweiz deutlicher als in der Deutschschweiz.