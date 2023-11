Die Genfer Grünen haben in der zweiten Runde der Ständeratswahlen am Sonntag ihren Sitz in der kleinen Kammer verloren. Die bisherige Ständerätin Lisa Mazzone landete auf dem dritten Platz. Ihr Sitz geht an die bürgerliche Protestpartei Mouvement citoyens genevois.

12.11.2023 15:50